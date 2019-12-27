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Экономика

27 декабря, 20:00

Запуск "Северного потока – 2" перенесли на год

экономика

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Минэнерго РФ рассчитывает на запуск "Северного потока – 2" до конца 2020 года, заявил министр энергетики Александр Новак.

Газопровод может достроить судно "Академик Черский", передает ТАСС. Но для этого необходима его дополнительная подготовка.

Ранее Новак говорил, что газопровод достроят вне зависимости от санкций. Пока в России не уверены, что проект сможет завершить швейцарский трубоукладчик Allseas, отметил он.

"Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность объекта после запуска достигнет порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.

Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" начали действовать 21 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего вводит ограничения против газопровода.

В Кремле подобные шаги расценивают как пример недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал американские санкции проблемой для всего мира.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва должным образом отреагирует на действия США. Официальный представитель МИФ РФ Мария Захарова объявила о грядущем зеркальном ответе.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил членам правительства разработать ответные меры. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила работу над ними.

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