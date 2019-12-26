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Официальный представитель МИФ РФ Мария Захарова заявила о зеркальном ответе на санкции США по "Северному потоку – 2". Об этом сообщает ТАСС.

При этом она отказалась рассказывать о конкретных ответных мерах России. Однако добавила, что Россия всегда отвечает на недружественные выпады и симметричный, зеркальный подход никто не отменял.

Захарова также указала и на то, что ограничительные меры против "Северного потока – 2" со стороны Вашингтона не отвечают нормам международного права и свободной конкуренции.

"Еще 10 лет назад нам говорили, что ни в коем случае нельзя связывать энергетическую составляющую с политикой, это две разные опции. Не дай бог, Россия увяжет свои национальные интересы или международные подходы с энергетическим сектором, это нельзя", – напомнила дипломат.

Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу 21 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего предполагает ограничения против газопровода.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва должным образом отреагирует на действия США. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил членам правительства разработать ответные меры. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила работу над ними.

Газопровод "Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность объекта после запуска составит порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.

