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Политика

19:49

Украина начала транзит газа в Европу по новому соглашению с РФ

политика экономика

Фото: ТАСС/AP/Sergei Chuzavkov

Украинская сторона начала поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщает "Оператор ГТС Украины".

"Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне согласно европейским правилам в межгосударственных точках", – говорится в сообщении компании на Facebook.

Ранее стало известно о подписании газового соглашения между Россией и Украиной. Пакет документов обеспечивает транзит газа с 1 января. Договоренности были приняты после пяти дней двусторонних переговоров в Вене.

Контракт подписан сроком на пять лет. За этот период Киев рассчитывает получить более семи миллиардов долларов. Контракт предусматривает прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год, а в следующие четыре года – по 40 миллиардов.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о согласии Украины получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем. Он добавил, что "Нафтогаз" готов отказаться от новых исковых требований к российской стороне, если будет подписан долгосрочный договор на транзит, который покроет все расходы.

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