Козак рассказал о цене на транзит российского газа через Украину

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Контрактов на прямые поставки газа между Россией и Украиной пока нет, но вопросом можно будет заняться после Нового года, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

"Сегодня на Украине разгорается буря в стакане по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ. Это не соответствует действительности", – цитирует Козака РИА Новости.

20 декабря Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Согласно документу, они могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.

Он подчеркнул, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет. По словам вице-премьера, все риски, связанные с тарифным регулированием, берет на себя "Нафтогаз".

Козак ранее отмечал, что соглашение между Россией и Украиной открывает возможности для достижения и других важных договоренностей. Вице-премьер призвал расширить "форточку возможностей" для конструктивного решения всех возникающих проблем. В Минэнерго РФ также положительно оценили ход переговоров.

Вице-премьер обратил внимание, что договоренности были достигнуты благодаря конструктивной роли Киева. Он упомянул помощника президента Украины Андрея Ермака.

Кроме того, Козак рассказал, что Россия и Украина в 2024 году могут вернуться к вопросу о продлении договора на транзит российского газа в Европу на 10 лет. "Если у нас эта схема будет работать и больше не будет претензий, скандалов, и все стороны будут исправно выполнять свои обязательства, то почему бы и нет", – резюмировал он.