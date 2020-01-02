"Нафтогаз" остался недоволен сделкой с "Газпромом"

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Украинская компания "Нафтогаз" осталась недовольна от включения в соглашения с "Газпромом" по транзиту газа.

Как заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве, это элемент компромисса со стороны Украины. По его словам, украинские законы еще не соответствуют европейским.

По этой причине "Газпром" отказался брать на себя риски "неэффективного" законодательства". Из-за этого риски взял на себя "Нафтогаз", который выступил буфером между российской компанией и Украиной.

"Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса", – приводит слова Коболева РИА Новости.

Ранее "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" подписали соглашение по транзиту газа через территорию Украины на пять лет. Киев рассчитывает получить более семи миллиардов долларов.

Контракт предусматривает прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что сделка "восстановила баланс интересов сторон".

Стороны подписали протокол по газовому сотрудничеству 20 декабря. По соглашению "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов в соответствии с судебным решением.