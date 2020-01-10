"Нафтогаз" подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

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"Нафтогаз" намерен обновить иски к России по крымским активам. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"Мы подаем сейчас обновленные иски против России (в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге. – Прим. ред.) за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму", – рассказал Витренко в интервью Liga.net.

Он пояснил, что сумма требований составляет пять миллиардов долларов без учета процентов, с ними – более семи миллиардов долларов. Витренко добавил, что решение трибунала ожидается в конце 2020 года или в 2021 году.

Москва и Киев подписали соглашения по продолжению транзита газа через украинскую территорию в конце ушедшего года. Срок нового договора составляет 5 лет. 1 января Украина начала транзит газа в Европу по новому соглашению с РФ.

Контракт предусматривает прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что сделка "восстановила баланс интересов сторон".

Стороны подписали протокол по газовому сотрудничеству 20 декабря. По соглашению "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов в соответствии с судебным решением.

