США расширили антироссийские санкции

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США расширили список антироссийских санкций, включив в него чиновников Крыма, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

В частности, рестрикции введены в отношении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, спикера городского заксобрания Владимира Немцева и сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.

21 декабря начали действовать санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Из-за них швейцарская компания Allseas прекратила прокладку трубопровода по дну Балтийского моря.

В Кремле подобные шаги Штатов расценили как пример недобросовестной конкуренции. Максим Орешкин назвал американские санкции проблемой для всего мира.