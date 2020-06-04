Путин поручил поэтапно завершить газификацию РФ

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Президент России Владимир Путин поручил правительству поэтапно завершить газификацию страны. Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте Кремля.

Путин поручил президентской комиссии по стратегии развития топливно-энергетического комплекса обеспечить координацию деятельности органов исполнительной власти всех уровней, местного самоуправления, а также ответственных организаций. Работы должны быть направлены на решение проблемы недостаточной газификации. Потребуется найти источники финансирования подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.

Так, еще одно поручение связано с цифровизацией мероприятий по газификации. Ожидается, что упростят проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт газопроводов, а также газораспределительных сетей.

Согласно поручению главы государства, комиссия должна представить соответствующий доклад до 1 января 2021 года, далее – один раз в полгода. Ответственным был назначен глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Ранее "Газпром" назвал сумму задолженности Белоруссии за газ. "Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", – говорил Алексей Миллер.