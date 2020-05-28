В МИД оценили заявления США о санкциях против "Северного потока – 2"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заявления США о намерении ввести новые санкции против проекта "Северный поток – 2" говорят об активности американских сил, навязывающих другим странам свою энергетическую политику и сжиженный газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову.
"Видимо, США решили продолжить курс на снижение в своих интересах конкурентоспособности европейских компаний и навязывание силой американских товаров, включая сжиженный газ. Эта линия смотрится странно, цинично на фоне осуществления значительным числом стран серьезных мер по стабилизации энергетических рынков", – сообщила Захарова.
Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл рассказал, что конгресс может принять новые санкции против проекта "Северный поток – 2". Он уточнил, что главной задачей новых ограничений будут сложности, связанные с вводом трубы в эксплуатацию. Однако посол не пояснил, какие именно санкции и ограничения примет американская администрация.
Также Гренелл обратился к Берлину, чтобы он пересмотрел политику в отношении РФ. Посол подчеркнул, что пока Германия не платит достаточное количество взносов в бюджет НАТО, она не должна сотрудничать с российской стороной.
В декабре США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas вышла из проекта, забрав судно, прокладывавшее нитку по дну Балтийского моря.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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