США могут принять новые санкции против "Северного потока – 2"

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Посол США в Германии Ричард Гренелл рассказал, что конгресс может принять новые санкции против проекта "Северный поток – 2". Об этом он сообщил в интервью изданию Handelsblatt.

"Новые санкции пользуются поддержкой обеих партий. Несмотря на предвыборную борьбу, законотворческий процесс может пройти быстро", – объяснил Гренелл. Он уточнил, что главной задачей новых ограничений будут сложности, связанные с вводом трубы в эксплуатацию. Однако посол не пояснил, какие именно санкции и ограничения примет американская администрация.

Также Гренелл обратился к Берлину, чтобы он пересмотрел политику в отношении РФ. Посол подчеркнул, что пока Германия не платит достаточное количество взносов в бюджет НАТО, она не должна сотрудничать с российской стороной.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. Помешать реализации данного проекта намерены США, которые продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

В частности, в декабре 2019 года США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно прекратить строительство.

В свою очередь в администрации президента РФ шаги Соединенных Штатов расценили как пример недобросовестной конкуренции. "Такие действия являются непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции", – комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.