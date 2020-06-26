В ФРГ начали готовить ответ на угрозы США "Северному потоку – 2"

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В правительстве ФРГ начали готовить ответные меры в случае реализации угроз США "Северному потоку – 2", сообщает газета "Известия".

По данным СМИ, администрация Ангелы Меркель рассматривает вопрос о принятии скоординированных действий всего Евросоюза, поскольку новые американские санкции станут прямым вмешательством в дела ЕС.

Ранее в министерстве экономики Германии уже говорили, что новые санкции Штатов против проекта могут сильно ударить по европейским компаниям, банкам и госучреждениям.

4 июня в американский сенат был внесен законопроект, предусматривающий уточнение и расширение санкций против трубопровода. Введенные ранее ограничения планируется применить ко всей деятельности по прокладке труб и страхованию.

В частности, под санкции попадут порты, которые примут участие в строительстве, корабли и страховые компании, предоставляющие услуги работающим на трубопроводе танкерам.

Ограничения предусмотрены и для компаний, которые предоставляют технологии на суда. В тексте законопроекта указано, что с санкциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.

В декабре 2019 года США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas вышла из проекта, забрав судно, прокладывавшее нитку по дну Балтийского моря.

В Кремле шаги Соединенных Штатов расценили как пример недобросовестной конкуренции. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг при этом раскритиковал американские санкции против "Северного потока – 2".