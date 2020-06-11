Республиканцы предложили ввести жесткие санкции против России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Республиканцы Палаты представителей Конгресса США предложили ввести в отношении России самые жесткие санкции, передает RT со ссылкой на доклад "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам".
Авторы доклада предлагают более 130 решений для борьбы с "самыми агрессивными противниками Америки в мире", в число которых, по их мнению, входят Россия, Иран и Китай. Законодатели считают необходимым ввести в отношении этих стран "самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались".
Законодатели также предлагают разработать жесткий пакет антироссийских санкций, включающий в себя ограничительные меры в отношении российских нефтегазовых проектов, суверенного долга и "подконтрольных России лиц" в других странах.
На прошлой неделе в сенат США внесли законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток – 2", которым занимается российская компания "Газпром". Документ призван уточнить и расширить существующие санкции. Его поддержали пять сенаторов от обеих партий.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что в отношениях между Россией и США на данный момент позитивной повестки нет. По его словам, между странами утеряно доверие и уверенность друг в друге. В Вашингтоне последовательно считают Россию источником проблем, а не союзником на международной арене.
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