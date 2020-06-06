Посол РФ назвал чушью утверждения о помощи Москвы протестующим в США

06 июня, 18:56
Фото: AP Photo/Gerald Herbert
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что заявления по поводу участия РФ в беспорядках в США являются чушью, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что РФ стремится к прагматичному сотрудничеству с США. В связи с этим, по словам Антонова, обвинения в помощи провокаторам со стороны Москвы являются чепухой.
"Сейчас нас обвиняют в том, что мы якобы стоим за сценой, чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию. Это чушь и чепуха", – резюмировал он.
Кроме того, посол РФ в США подтвердил, что проект строительства газопровода "Северный поток – 2" будет реализован, несмотря на препятствия от американцев.
"В последние два дня опять началась волна о том, что надо ввести экономические санкции против России в отношении "Северного потока – 2". Могу сказать одно: проект будет реализован, несмотря на все препоны, которые создают для нас США", – сказал Антонов.
Он также выразил надежду, что страны НАТО будут снабжать Россию информацией о полетах их самолетов над территорией РФ в рамках Договора по открытому небу.
"У меня нет никаких сомнений, что натовские страны, конечно же, поделятся с США той информацией, которую они будут получать со своих самолетов", – пояснил Антонов.
Он добавил, что это серьезный вопрос, который требует осмысления. Антонов считает, что по этому вопросу необходимо тщательно определить комплекс мер. Он выразил уверенность, что впоследствии будут приняты адекватные шаги по обеспечению безопасности России.
"Самое главное – мы спокойно реагируем на положение дел. Внимательно изучаем, смотрим за линией поведения как западных государств, так и США", – заключил посол РФ в США.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о причастности России к беспорядкам в США неправильной и ошибочной. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что любая информация, касающаяся участия России в протестах американцев, является ничем иным, как провокацией.
США и другие страны накрыла волна протестов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: