Посол РФ назвал чушью утверждения о помощи Москвы протестующим в США

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что заявления по поводу участия РФ в беспорядках в США являются чушью, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что РФ стремится к прагматичному сотрудничеству с США. В связи с этим, по словам Антонова, обвинения в помощи провокаторам со стороны Москвы являются чепухой.

"Сейчас нас обвиняют в том, что мы якобы стоим за сценой, чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию. Это чушь и чепуха", – резюмировал он.

Кроме того, посол РФ в США подтвердил, что проект строительства газопровода "Северный поток – 2" будет реализован, несмотря на препятствия от американцев.

"В последние два дня опять началась волна о том, что надо ввести экономические санкции против России в отношении "Северного потока – 2". Могу сказать одно: проект будет реализован, несмотря на все препоны, которые создают для нас США", – сказал Антонов.

Он также выразил надежду, что страны НАТО будут снабжать Россию информацией о полетах их самолетов над территорией РФ в рамках Договора по открытому небу.

"У меня нет никаких сомнений, что натовские страны, конечно же, поделятся с США той информацией, которую они будут получать со своих самолетов", – пояснил Антонов.

Он добавил, что это серьезный вопрос, который требует осмысления. Антонов считает, что по этому вопросу необходимо тщательно определить комплекс мер. Он выразил уверенность, что впоследствии будут приняты адекватные шаги по обеспечению безопасности России.

"Самое главное – мы спокойно реагируем на положение дел. Внимательно изучаем, смотрим за линией поведения как западных государств, так и США", – заключил посол РФ в США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о причастности России к беспорядкам в США неправильной и ошибочной. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что любая информация, касающаяся участия России в протестах американцев, является ничем иным, как провокацией.