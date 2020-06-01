Россия непричастна к беспорядкам в США – Кремль

13:07
Фото: AP Photo/Christian Monterrosa
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о якобы причастности РФ к беспорядкам в США. По словам представителя Кремля, подобные заявления являются инсинуациями, передает "Газета.ру".
"Инсинуации являются абсолютно неправильными и ошибочными. Подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона", – сказал Песков.
При этом в администрации президента России следят за развитием ситуации в Соединенных Штатах, подчеркнул представитель Владимира Путина. Песков также обратил внимание, что ситуация с США – это внутреннее дело страны.
"Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас", – добавил Песков.
До этого экс-советник американского президента по национальной безопасности Сьюзан Райс говорила, что за насилием в ходе американских протестов может стоять Россия. Однако никаких доказательств или конкретных фактов Райс не привела.
Беспорядки начались в Миннеаполисе и других городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. На кадрах видеонаблюдения было видно, как один из полицейских коленом давил на шею афроамериканца, закованного в наручники. Мужчина умер в реанимации. В результате данный инцидент привел к акциям протеста.
Четырех стражей порядка, причастных к закончившемуся гибелью задержанию, уже уволили. Так, в США тысячи людей вышли на улицы с лозунгом "Я не могу дышать". Теперь люди выходят на демонстрации, скандируя эту фразу.
Акции протеста после гибели афроамериканца продолжаются в США
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