Косачев назвал слова о причастности России к протестам в США фейком

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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что слова о причастности России к протестам в США являются фейком. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

Экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс ранее заявила, что за насилием в ходе американских протестов может стоять Россия. При этом никаких доказательств или конкретных фактов Райс не привела.

По словам Косачева, такие утверждения могут быть частью антироссийской кампании. Он назвал подобное заявление прямым оскорблением.

"И без того сказанное сейчас Сьюзан Райс является прямым оскорблением – причем не столько России, которой в этой ситуации просто нет и быть не может, сколько собственного народа и памяти гражданина США Джорджа Флойда", – заявил Косачев.

Беспорядки начались в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. На кадрах видеонаблюдения видно, как один из полицейских коленом давит на шею афроамериканца, закованного в наручники. Он умер в реанимации.

Четырех полицейских, причастных к закончившемуся гибелью задержанию, уже уволили из правоохранительных органов. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы все полицейские были арестованы и осуждены за убийство.

