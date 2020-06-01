На голливудской Аллее славы разбили звезду Дональда Трампа

Фото: twitter.com/BenjaminEnfield

Неизвестные разбили звезду президента Дональда Трампа на голливудской Аллее славы, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Фотографией разрушенной конструкции поделились в Академии музыкального бизнеса. В комментариях пользователи указали, что это происходит не впервые.

Звезда настолько повреждена, что сложно разобрать, кому она принадлежит. Многие связывают произошедшее с протестами, происходящими в разных городах США после смерти 43-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

Флойд был задержан в Миннеаполисе, штат Миннесота, по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов. Видео задержания опубликовали в Facebook. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею афроамериканца, закованного в наручники.

Четырех полицейских, причастных к закончившемуся гибелью задержанию, уже уволили из правоохранительных органов. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы все полицейские были арестованы и осуждены за убийство.

Мирные демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Дональд Трамп поручил ускорить расследование этого инцидента. Он назвал протестующих "бандитами" и "головорезами". Он также уверен, что у них нет ничего общего с погибшим Флойдом, потому что это толпа провокаторов.

Полиция в США задержала в ходе беспорядков по меньшей мере 1,4 тысячи человек в 17 городах. По информации американских СМИ, реальное число задержанных может быть еще выше.