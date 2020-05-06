В США задержали пятилетнего ребенка, ехавшего за рулем Lamborghini

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Полицейские американского штата Юта задержали 5-летнего ребенка, который направлялся в Калифорнию в надежде купить Lamborghini. Об этом случае рассказали в управлении общественного порядка штата, передает РИА Новости.

Выяснилось, что дорожный полицейский Рик Морган остановил на магистрали внедорожник для проверки. Поводом стало то, что водитель транспортного средства с трудом управлял авто. В нем был обнаружен мальчик на водительском сиденье.

При осмотре оказалось, что у нарушителя было при себе только три доллара, он следовал к родственнику в Калифорнии. В скором времени юного водителя вернули вместе с машиной домой, оповестив родителей.

Мальчик выбрал правильную дорогу в Калифорнию, но успел проехать не больше пяти километров.

Данных о том, выпишут ли штраф стражи порядка или предъявят обвинения родителям, сейчас нет.

В прошлом году два человека пострадали в ДТП с Lamborghini в Москве.