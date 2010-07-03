Два человека пострадали в ДТП с Lamborghini в Москве

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Авария с участием двух автомобилей произошла в столичном районе Пресненский, пострадали два человека.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГИБДД по городу, столкнулись Lamborghini и BMW.

ДТП произошло в районе дома 18 по улице Большая Грузинская. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в России почти в четыре раза выросли продажи Lamborghini в 2019 году.