В США люди вышли на улицу из-за убийства афроамериканца при задержании

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В США смерть 43-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании вызвала протесты на улицах и в Сети. Дональд Трамп поручил ускорить расследование этого инцидента, сообщает News.ru.

Флойд был задержан в Миннеаполисе, штат Миннесота, по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов. Видео задержания опубликовали в Facebook. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею афроамериканца, закованного в наручники.

"По моему распоряжению ФБР и Минюст уже вовсю расследуют очень печальную и трагическую смерть Джорджа Флойда в Миннесоте. Я просил ускорить это расследование и очень высоко оцениваю всю работу, проделанную местными правоохранительными органами", – написал президент США в Twitter.

Четырех полицейских, причастных к закончившемуся гибелью задержанию, уже уволили из правоохранительных органов. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы все полицейские были арестованы и осуждены за убийство.

На произошедшее также отреагировали деятели искусства, среди них режиссер Джим Джармуш и Сара Джессика Паркер, известная по сериалу "Секс в большом городе". Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала смерть задержанного преступлением. На акции протеста вышли сотни жителей Миннеаполиса.

Ранее в США 27-летний Келвин Уотсон выстрелил в повара одного из ресторанов из-за неоднократных просьб надеть маску. Все произошло в городе Аврора, штат Колорадо.