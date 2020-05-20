В США посетитель кафе выстрелил в повара из-за просьбы надеть маску

11:01
Фото: AP Photo/David Dermer
В США посетитель выстрелил в повара одного из ресторанов из-за неоднократных просьб надеть маску. Все произошло в городе Аврора (штат Колорадо), сообщает "Газета.ру".
По данным полиции, 27-летний Келвин Уотсон пришел в кафе без маски. Официантка отказалась его обслуживать, пока посетитель не наденет маску. При этом заведение работало только навынос. Уотсон покинул кафе и после вернулся с маской, но не стал надевать ее. Сотрудники заведения вновь попросили его надеть маску.
Тогда мужчина положил на прилавок пистолет и начал угрожать повару. В тот раз ничего не случилось, но Уотсон вновь пришел в это кафе следующей ночью. Он ударил повара по лицу, а когда тот попытался убежать, злоумышленник выстрелил в него и попал в живот.
Уотсона арестовали по обвинению в покушении на убийство.
В январе столичные полицейские задержали посетителя кафе, который угрожал расправой работникам заведения. Инцидент произошел на улице 1-й Новокузьминской. К правоохранителям обратились двое мужчин, которые рассказали о конфликте с посетителем. По их словам, мужчина отказывался оплатить счет. Заявители попросили его вернуться и отдать деньги. Однако подозреваемый стал угрожать им. После этого он достал предмет, похожий на пистолет, и начал стрелять.
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