Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина устроил стрельбу в поселке Елатьма в Рязанской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что от рук преступника погибли пять человек.

"Мужчина открыл огонь по соседям в трехэтажном доме, в результате чего пятеро из них погибли", – сообщил источник издания.

Известно, что подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

"На месте происшествия работают полицейские и сотрудники Следственного комитета", – отметил источник.

По его словам, сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее конфликт со стрельбой случился на западе Москвы. Сообщалось, что в результате инцидента пострадал один человек.

15 марта на юго-востоке столицы мужчина открыл стрельбу по двум девушкам. По данным МВД, инцидент произошел в районе дома 57 на Краснодарской улице.