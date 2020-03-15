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Москва 24

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Происшествия

15 марта, 21:17

Полиция разыскивает мужчину за стрельбу по двум девушкам в Москве

происшествия город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции объявили в розыск мужчину, который выстрелил по двум девушкам на юго-востоке столицы. Он открыл огонь из пневматического оружия, как сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве заявили, что инцидент произошел в районе дома 57 на Краснодарской улице.

"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника. Выясняются обстоятельства произошедшего", – добавили в ведомстве.

Уточняется, что пострадавшим девушкам не потребовалась медицинская помощь.

В марте 2020 года сообщалось, что в России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в дальнейшем планируется применять электронную систему документооборота.

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