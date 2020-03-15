Полиция разыскивает мужчину за стрельбу по двум девушкам в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции объявили в розыск мужчину, который выстрелил по двум девушкам на юго-востоке столицы. Он открыл огонь из пневматического оружия, как сообщает Агентство "Москва".
В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве заявили, что инцидент произошел в районе дома 57 на Краснодарской улице.
"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника. Выясняются обстоятельства произошедшего", – добавили в ведомстве.
Уточняется, что пострадавшим девушкам не потребовалась медицинская помощь.
В марте 2020 года сообщалось, что в России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в дальнейшем планируется применять электронную систему документооборота.