Правила выдачи лицензий на оружие захотели изменить в России

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В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие. С соответствующей инициативой выступи глава Росгвардии Виктор Золотов, сообщает "Российская газета".

По словам Золотова, в будущем планируется переход на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.

Предполагается, что данные, предоставляемые всеми участниками оборота оружия, будут объединены в единую систему, в которой будут взаимодействовать оружейные заводы и юридические лица. Сами лицензии также будут выдаваться в электронном формате.

"То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку", – отметил Золотов.

В Росгвардии выразили надежду на то, что подобную систему могут внедрить в России в течение двух лет.

Ранее в России разрешили охоту с луком и арбалетом. Соответствующий федеральный закон вступил в силу 30 января. В документе указано, что оба предмета теперь приравниваются к гражданскому охотничьему оружию. Под луком в законе понимается охотничье метательное стрелковое оружие без фиксации упругих элементов и с силой дуги более 27 килограмм-сил.