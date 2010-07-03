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Технологии

16:03

Росгвардия создаст электронную систему контроля за оборотом оружия

технологии безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Росгвардия работает над созданием электронной системы по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управлению охранными услугами, сообщает ТАСС.

Система появится на базе отечественных технологий. Она сможет оперативно обрабатывать значительные массивы информации.

Отмечается, что Росгвардия уже приняла 12 приказов, утвердивших административные регламенты по предоставлению госуслуг в сфере оборота оружия. Завершаются еще шесть проектов.

Тем временем в Минприроды планируют ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который необходим для владения оружием. В министерстве считают, что нынешние правила не дают гарантий, что у граждан будет необходимый для охоты минимум знаний и навыков.

На сегодняшний день для получения охотничьего билета россияне должны доказать свою дееспособность, не иметь непогашенной судимости и быть ознакомлены с охотничьим минимумом.

Ранее в Госдуме предложили ввести специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на покупку огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для граждан с 18 до 21 года. Законопроект разработала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

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