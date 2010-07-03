Охотничий лук в России приравняют к холодному оружию

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Госдума приняла в первом чтении законопроект, относящий охотничий лук к холодному оружию. Это ограничит рамки его использования лука лишь в целях занятий спортом, сообщает РИА Новости.

При этом хранить лук можно будет только на спортивном объекте. Право приобретать лук получат граждане РФ, имеющие охотничьи билеты и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

Документ закрепит безлицензионный порядок приобретения охотничьих луков с последующей регистрацией в Росгвардии в двухнедельный срок.

На владельцев охотничьих луков будут распространяться все требования об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и прохождении специальной подготовки.