Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки со стрелами как холодное метательное оружие. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Согласно действующему законодательству, во время охоты запрещается использовать луки со стрелами. Их можно применять только для спортивных соревнований при соблюдении требования хранения на спортивном объекте.

Закон выделяет две категории метательного оружия: оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи механического устройства – стрелковое метательное оружие, а также при помощи мускульной силы человека – бросковое метательное оружие. Луки выделены в отдельный вид – стрелковое метательное оружие.

"В отличие от арбалетов, использование луков в качестве охотничьего оружия требует развития специальных физических навыков и умений у охотников, а технические характеристики луков гарантируют их более безопасное применение (исключение оперативного использования, скрытого ношения и так далее)", – сказано в пояснительной записке.

Приобретать охотничьи луки смогут граждане РФ, которые имеют охотничьи билеты и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Законом закрепляется "безлицензионный порядок приобретения охотничьих луков с регистрацией в Росгвардии" в течение двух недель.

Закон разработали депутаты фракции "Единая Россия" и Андрей Луговой от ЛДПР.

