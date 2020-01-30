В России разрешили охоту с луком и арбалетом

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Федеральный закон, разрешающий россиянам охотиться с луком и арбалетом, вступил в силу с четверга, 30 января. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе указано, что оба предмета теперь приравниваются к гражданскому охотничьему оружию. Под луком в законе понимается охотничье метательное стрелковое оружие без фиксации упругих элементов и с силой дуги более 27 килограмм-сил.

Что касается арбалета, то законом он определяется как стрелковое оружие с механизмом фиксации упругих элементов. При этом сила дуги в данном случае превышает 43 килограмм-сил.

Чтобы использовать лук и арбалет на охоте, необходимо зарегистрировать их в Росгвардии. После этого владелец оружия получит охотничий билет и разрешение на хранение и ношение.

Ранее сообщалось, что Росгвардия создаст единую электронную систему по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управлению охранными услугами. Для создания платформы планируют использовать отечественные технологические разработки.

