Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кладовщик с автоматом ограбил безработного на востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В ведомстве рассказали, что безработный мужчина 1999 года рождения обратился к сотрудникам полиции с заявлением о нападении на Гаражной улице.

По его словам, после причиненных телесных повреждений злоумышленник, угрожая похожим на автомат предметом, похитил у него телефон и скрылся. Общий материальный ущерб оценивается в 20 тысяч рублей.

В настоящий момент подозреваемый задержан, им оказался мужчина 1997 года рождения. У злоумышленника в ходе задержания был изъят страйкбольный автомат. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее дорожный конфликт со стрельбой произошел в Зеленограде. В результате перестрелки один человек был госпитализирован. Инцидент произошел на Георгиевском проспекте 23 февраля.

