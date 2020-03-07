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Происшествия

09:51

В Москве вооруженные люди связали мужчину и забрали у него часы за полмиллиона

происшествия криминал город

Фото: depositphotos/Y-Boychenko

В столице трое неизвестных, вооруженных пистолетом, напали на мужчину. Злоумышленники связали свою жертву и отобрали дорогостоящие часы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД России.

Инцидент случился в квартире на Волоколамском шоссе. Известно, что нападавшие ворвались в помещение, избили одного из находящихся в квартире и после связали ему руки.

"Угрожая ему предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у него наручные часы, 300 долларов США и скрылись", – говорится в сообщении.

Отмечается, что общий ущерб составил порядка 519 тысяч 700 рублей. В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело о разбое.

Ранее кладовщик с автоматом ограбил безработного на востоке Москвы. После причиненных телесных повреждений злоумышленник, угрожая похожим на автомат предметом, похитил у него телефон и скрылся. Общий материальный ущерб оценили в 20 тысяч рублей.

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