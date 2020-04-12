СК проверит информацию о стрельбе в квартире на юго-западе Москвы

Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24

Следователи проверят информацию об стрельбе в квартире на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

По данным СМИ, несколько собственников делят комнату. Представители одного из них пришли в квартиру совместно с полицейскими, однако их не пустили. Другой собственник за дверью произвел выстрел. Следствие устанавливает обстоятельства инцидента.

Пресс-служба ГУ МВД по столице передавала, что мужчина устроил стрельбу в квартире. Происшествие случилось на улице Воронцовские пруды. Полицейские установили, что после конфликта на бытовой почве мужчина несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия.

Открыть входную дверь он отказался. В ходе переговоров правоохранители убедили мужчину сделать это и сложить оружие.