Труп с огнестрельным ранением нашли в Капотне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Труп мужчины с огнестрельным ранением был найден в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что находку сделали в столичном районе Капотня.

"Инцидент произошел в 3-м квартале Капотни. Из иномарки выбросили мужчину с огнестрельным ранением. Установлено, что от полученных ран он скончался", – рассказал источник агентства.

Отмечается, что автомобиль скрылся с места происшествия. Сейчас там работают полицейские.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее стрельба произошла в Тюменской области. В результате случившегося пострадали три человека. Один из них был госпитализирован.

Накануне мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области. Позднее преступник был задержан сотрудниками полиции. По факту случившегося СК открыл уголовное дело.