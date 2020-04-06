Труп с огнестрельным ранением нашли в Капотне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Труп мужчины с огнестрельным ранением был найден в Москве. Об этом пишет ТАСС.
Известно, что находку сделали в столичном районе Капотня.
"Инцидент произошел в 3-м квартале Капотни. Из иномарки выбросили мужчину с огнестрельным ранением. Установлено, что от полученных ран он скончался", – рассказал источник агентства.
Отмечается, что автомобиль скрылся с места происшествия. Сейчас там работают полицейские.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее стрельба произошла в Тюменской области. В результате случившегося пострадали три человека. Один из них был госпитализирован.
Накануне мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области. Позднее преступник был задержан сотрудниками полиции. По факту случившегося СК открыл уголовное дело.