СК раскрыл детали убийства пяти человек в Рязанской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Стали известны подробности убийства пяти человек в поселке Елатьма в Рязанской области.

По информации СК РФ по региону, 4 апреля около 22:00 мужчина 1988 года рождения сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице. Произошла словесная перепалка, после которой мужчина схватил свое охотничье ружье, выскочил на улицу и открыл стрельбу.

В результате погибли четверо молодых людей и девушка. Все они скончались на месте.

Спустя два часа подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Следователи отмечают, что ружье мужчины было официально зарегистрировано.

По факту произошедшего было открыто уголовное дело.

"Дело по статье "Убийство двух или более лиц" возбуждено после гибели пяти человек в Рязанской области", – информирует пресс-служба СК.

Сейчас на месте продолжают работу следователи. В квартире подозреваемого был произведен обыск. Ружье, из которого стрелял мужчина, изъято. Необходимые экспертизы проведут в ближайшее время.

На сайте СК отмечается, что следствие "намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу".

Ранее на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу по двум девушкам. Сообщалось, что инцидент произошел в районе дома 57 на Краснодарской улице.