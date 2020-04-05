СК раскрыл детали убийства пяти человек в Рязанской области

05:20
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Стали известны подробности убийства пяти человек в поселке Елатьма в Рязанской области.
По информации СК РФ по региону, 4 апреля около 22:00 мужчина 1988 года рождения сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице. Произошла словесная перепалка, после которой мужчина схватил свое охотничье ружье, выскочил на улицу и открыл стрельбу.
В результате погибли четверо молодых людей и девушка. Все они скончались на месте.
Спустя два часа подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Следователи отмечают, что ружье мужчины было официально зарегистрировано.
По факту произошедшего было открыто уголовное дело.
"Дело по статье "Убийство двух или более лиц" возбуждено после гибели пяти человек в Рязанской области", – информирует пресс-служба СК.
Сейчас на месте продолжают работу следователи. В квартире подозреваемого был произведен обыск. Ружье, из которого стрелял мужчина, изъято. Необходимые экспертизы проведут в ближайшее время.
На сайте СК отмечается, что следствие "намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу".
Ранее на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу по двум девушкам. Сообщалось, что инцидент произошел в районе дома 57 на Краснодарской улице.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: