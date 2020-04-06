Стрельба с пострадавшими произошла в Тюменской области

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Стрельба случилась в деревне Маслова Тюменской области. В результате случившегося пострадали три человека.

По информации пресс-службы регионального департамента здравоохранения, одному из пациентов потребовалась госпитализация. Об этом передает ТАСС.

"Одному пациенту потребовалась госпитализация, двое после оказания помощи направлены на амбулаторное наблюдение", – сообщили в Депздраве.



Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Тобольского района отмечает, что среди пострадавших нет детей.

Известно, что деревня Маслова находится в 199 километрах от Тюмени.

Ранее суд арестовал подозреваемого в убийстве пяти человек под Рязанью. По данным следствия, злоумышленник расстрелял людей из охотничьего ружья.