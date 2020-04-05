Подозреваемого в убийстве пяти человек под Рязанью арестовали по ходатайству следователей

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Касимовский районный суд арестовал мужчину, который подозревается в убийстве пятерых человек в поселке Елатьма Рязанской области. Преступление было совершено 4 апреля, сообщает СК РФ по региону на официальном сайте.



По данным следствия, злоумышленник расстрелял людей из охотничьего ружья. "Продолжается расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления по статье "Убийство двух или более лиц"", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Благодаря своевременно проведенным следственным действиям стрелявшего задержали. При допросе мужчина сказал, что он действительно произвел выстрелы в людей. Свои действия он объяснил якобы необходимой обороной.

В квартире подозреваемого произвели обыск. Ружье, из которого стрелял мужчина, изъято.

Ранее сообщалось, что следователи установили личности всех убитых при стрельбе под Рязанью.