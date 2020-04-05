Следователи установили личности всех убитых при стрельбе под Рязанью

Фото: телеграм-канал "MASH"

Следователи установили личности пятерых человек, убитых во время стрельбы у жилого дома в поселке Елатьма Рязанской области, сообщает ТАСС.

Процедура опознания тел завершена. Для этого привлекались их родственники. В то же время персональные данные убитых пока не разглашаются.

По информации СК РФ по региону, 4 апреля около 22:00 мужчина 1988 года рождения сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице. Произошла словесная перепалка, после которой мужчина схватил свое охотничье ружье, выскочил на улицу и открыл стрельбу.

В результате погибли четверо молодых людей и девушка. Все они скончались на месте. Спустя два часа подозреваемого задержали. Следователи отмечают, что ружье мужчины было официально зарегистрировано.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". В квартире подозреваемого произвели обыск. Ружье, из которого стрелял мужчина, изъято.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.