Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы

Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24

Мужчина устроил стрельбу в квартире после конфликта на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Происшествие случилось на улице Воронцовские пруды. Полицейские установили, что после конфликта на бытовой почве мужчина несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия. Открыть входную дверь он отказался.

Видео: телеграм-канал Москва 24

Правоохранители приняли необходимые меры безопасности. В ходе переговоров они убедили мужчину открыть дверь и сложить оружие.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа.