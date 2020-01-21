В Москве задержали дебошира, угрожавшего застрелить работников кафе

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по г. Москве

Столичные полицейские задержали посетителя кафе, который угрожал расправой работникам заведения. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей московского главка МВД Владимира Васенина.

Инцидент произошел на улице 1-й Новокузьминской. К правоохранителям обратились двое мужчин, которые рассказали о конфликте с посетителем.

"Мужчина отказывался оплатить счет. Заявители попросили его вернуться и отдать деньги. Однако подозреваемый стал угрожать им убийством и физической расправой. После этого он достал предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрелы в землю и в сторону потерпевших", – говорится в сообщении.

Позднее 32-летний москвич был задержан, у него изъяли травматический пистолет. В отношении дебошира возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Подмосковье задержали угрожавших должникам лжеколлекторов. Злоумышленники представлялись работниками коллекторского агентства и грозились расправой из-за неуплаты долга по кредитному обязательству.