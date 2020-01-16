Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

14:28

Суд оштрафовал Вересова на 160 тыс рублей за угрозы судье

суды происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Алексея Вересова, который угрожал столичному судье Алексею Криворучко, оштрафовали на 160 тысяч рублей. Решение принял Мещанский районный суд, передает Агентство "Москва".

"Признать Вересова виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей, учитывая срок содержания под стражей, окончательно назначить ему наказание в виде штрафа в размере 160 тысяч рублей", – огласила решение судья Олеся Менделеева.

Дело рассматривалось в особом порядке, так как Вересов полностью признал свою вину.

В ходе заседания подсудимый раскаялся и извинился перед Криворучко. Он сообщил суду, что женат, не имеет постоянного заработка и помогает материально своей дочери, которая является студенткой.

Адвокат Мансур Гильманов просил освободить Вересова от наказания в виде штрафа, учитывая срок пребывания в СИЗО и материальное положение. Гильманов отметил, что обвиняемый проживает в селе в Удмуртии, где он не может найти постоянную работу.

В ноябре в Москву доставили двоих мужчин, которые призывали в интернете к расправе над Криворучко. Подозреваемыми оказались ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения. Первый публично призывал к экстремистской деятельности. Второй напрямую угрожал судье убийством.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела. Позднее следователи прекратили уголовное дело в отношении Сергея Половца.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика