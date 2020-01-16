Суд оштрафовал Вересова на 160 тыс рублей за угрозы судье

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Алексея Вересова, который угрожал столичному судье Алексею Криворучко, оштрафовали на 160 тысяч рублей. Решение принял Мещанский районный суд, передает Агентство "Москва".

"Признать Вересова виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей, учитывая срок содержания под стражей, окончательно назначить ему наказание в виде штрафа в размере 160 тысяч рублей", – огласила решение судья Олеся Менделеева.

Дело рассматривалось в особом порядке, так как Вересов полностью признал свою вину.

В ходе заседания подсудимый раскаялся и извинился перед Криворучко. Он сообщил суду, что женат, не имеет постоянного заработка и помогает материально своей дочери, которая является студенткой.

Адвокат Мансур Гильманов просил освободить Вересова от наказания в виде штрафа, учитывая срок пребывания в СИЗО и материальное положение. Гильманов отметил, что обвиняемый проживает в селе в Удмуртии, где он не может найти постоянную работу.

В ноябре в Москву доставили двоих мужчин, которые призывали в интернете к расправе над Криворучко. Подозреваемыми оказались ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения. Первый публично призывал к экстремистской деятельности. Второй напрямую угрожал судье убийством.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела. Позднее следователи прекратили уголовное дело в отношении Сергея Половца.