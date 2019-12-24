СК прекратил дело против фигуранта дела об угрозах судье Половца

15:27
Фото: СК РФ
Следственный комитет (СК) прекратил уголовное дело в отношении Сергея Половца. Мужчину обвиняли в угрозах судье Тверского суда столицы Алексею Криворучко, вынесшего приговор актеру Павлу Устинову, передает Агентство "Москва" со ссылкой на его адвоката Елену Сыропятову.
"Уголовное дело в отношении Половца было прекращено в связи с тем, что он непричастен к данному преступлению", – сказала собеседница агентства.
Кроме того, 24 декабря Мещанский суд в особом порядке рассмотрел дело Евгения Ерзунова. Его также обвиняют в угрозах Криворучко. Ерзунова приговорили к штрафу в размере 110 тысяч рублей.
Накануне СК переквалифицировал обвинение еще одному обвиняемому в угрозах судье из-за комментариев в соцсетях. Алексея Вересова изначально обвиняли в призывах к экстремизму, а теперь его обвиняют в угрозе в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования.
Ранее сообщалось, что в Москву доставлены двое мужчин, которые призывали в интернете к расправе над московским судьей. Подозреваемых привезли в здание Следственного комитета России и допросили. СК не называет имя судьи, в чей адрес поступали угрозы, и не уточняет, с чем они были связаны.
По данным следствия, к совершению преступлений причастны ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения. Первый публично призывал к экстремистской деятельности. Второй задержанный напрямую угрожал убийством судье Московского городского суда.
Следствие возбудило уголовные дела в отношении двух мужчин. Официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что давление на судей непозволительно и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия.
13 ноября следователи задержали во Внуково третьего фигуранта уголовного дела об угрозах судье. На него дал показания один из обвиняемых Сергей Половец.
Двоих мужчин задержали за угрозы убийства судьи Мосгорсуда в столице
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