СК прекратил дело против фигуранта дела об угрозах судье Половца

Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) прекратил уголовное дело в отношении Сергея Половца. Мужчину обвиняли в угрозах судье Тверского суда столицы Алексею Криворучко, вынесшего приговор актеру Павлу Устинову, передает Агентство "Москва" со ссылкой на его адвоката Елену Сыропятову.

"Уголовное дело в отношении Половца было прекращено в связи с тем, что он непричастен к данному преступлению", – сказала собеседница агентства.

Кроме того, 24 декабря Мещанский суд в особом порядке рассмотрел дело Евгения Ерзунова. Его также обвиняют в угрозах Криворучко. Ерзунова приговорили к штрафу в размере 110 тысяч рублей.

Накануне СК переквалифицировал обвинение еще одному обвиняемому в угрозах судье из-за комментариев в соцсетях. Алексея Вересова изначально обвиняли в призывах к экстремизму, а теперь его обвиняют в угрозе в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования.

Ранее сообщалось, что в Москву доставлены двое мужчин, которые призывали в интернете к расправе над московским судьей. Подозреваемых привезли в здание Следственного комитета России и допросили. СК не называет имя судьи, в чей адрес поступали угрозы, и не уточняет, с чем они были связаны.

По данным следствия, к совершению преступлений причастны ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения. Первый публично призывал к экстремистской деятельности. Второй задержанный напрямую угрожал убийством судье Московского городского суда.

Следствие возбудило уголовные дела в отношении двух мужчин. Официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что давление на судей непозволительно и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия.

13 ноября следователи задержали во Внуково третьего фигуранта уголовного дела об угрозах судье. На него дал показания один из обвиняемых Сергей Половец.