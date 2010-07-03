Задержаны двое мужчин после угроз убийством судье Мосгорсуда

11 ноября, 22:38
Фото: СК РФ
Следствие возбудило уголовные дела в отношении двух мужчин после угроз в адрес судьи Московского городского суда и призывами к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Следственным комитетом Российской Федерации возбуждены уголовные дела об опубликовании в сети "интернет" публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинением вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Московского городского суда", – говорится в сообщении ведомства.
По данным СК, к совершению преступлений причастны ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения.
В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Затем следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Также представитель ведомства отметила, что давление на судей непозволительно, и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия.
Ранее столичные полицейские задержали таксиста, угрожавшего убийством водителю скорой помощи. Им оказался 54-летний приезжий. Из автомобиля задержанного изъяли нож.
В полиции отмечают, что водитель скорой помощи включил специальные световые сигналы и сообщил таксисту о необходимости уступить дорогу. Однако тот не выполнил просьбу и вышел из салона. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого водитель такси вытащил нож и стал угрожать им своего оппоненту. Он также ударил сотрудника скорой по лицу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: