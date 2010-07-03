Задержаны двое мужчин после угроз убийством судье Мосгорсуда

Фото: СК РФ

Следствие возбудило уголовные дела в отношении двух мужчин после угроз в адрес судьи Московского городского суда и призывами к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Следственным комитетом Российской Федерации возбуждены уголовные дела об опубликовании в сети "интернет" публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинением вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Московского городского суда", – говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, к совершению преступлений причастны ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Затем следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Также представитель ведомства отметила, что давление на судей непозволительно, и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия.

Ранее столичные полицейские задержали таксиста, угрожавшего убийством водителю скорой помощи. Им оказался 54-летний приезжий. Из автомобиля задержанного изъяли нож.

В полиции отмечают, что водитель скорой помощи включил специальные световые сигналы и сообщил таксисту о необходимости уступить дорогу. Однако тот не выполнил просьбу и вышел из салона. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого водитель такси вытащил нож и стал угрожать им своего оппоненту. Он также ударил сотрудника скорой по лицу.

