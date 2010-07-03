В Москве задержали таксиста, угрожавшего убить водителя скорой помощи

Фото: ГУ МВД России по городу Москве

Полицейские задержали в Москве таксиста, угрожавшего убийством водителю скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

В полиции отмечают, что водитель скорой помощи включил специальные световые сигналы и сообщил таксисту о необходимости уступить дорогу. Однако тот не выполнил просьбу и вышел из салона. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого водитель такси вытащил нож и стал угрожать им своего оппоненту. Он также ударил сотрудника скорой по лицу.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 54-летний приезжий. Из автомобиля задержанного изъяли нож. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".