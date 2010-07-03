Около 7 тыс звонков на английском языке ежегодно принимает московская скорая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московская станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова ежегодно принимает порядка семи тысяч звонков на английском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.
"Работники московской скорой имеют большой опыт оказания медицинской помощи гражданам из других стран, в том числе в рамках массовых спортивных мероприятий", – рассказали в пресс-службе.
Для повышения своего уровня английского языка сотрудники скорой помощи проходили специальные курсы. Обучение состоялось перед проведением Кубка конфедерации и Чемпионата мира по футболу. По словам главы станции Николая Плавунова, в будущем они также планируют нанять на работу и испанскоговорящий персонал.
В настоящий момент в Едином городском диспетчерском центре московской скорой помощи работают около 200 диспетчеров, из которых 20 знают английский язык. В среднем диспетчеры принимают около 350 звонков в день, время ответа составляет около 3–4 секунд.
В этом месяце станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова отмечает 100-летие своей работы. Бригада врачей московской скорой впервые выехала на вызов 15 октября 1919 года.
На данный момент это крупнейшая в Европе медорганизация. По всему городу работают 60 подстанций учреждения, а более тысячи бригад круглосуточно дежурят в столице.
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