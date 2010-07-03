60 тысяч человек посетили фестиваль "Скорой" в "Сокольниках"

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Более 60 тысяч человек посетили 21 сентября фестиваль московской скорой помощи "100 лет спасаем жизни" в парке "Сокольники".
В медицинских мастер-классах приняли участие более 4,5 тысячи человек, а шатры с творческими активностями посетили более двух тысяч участников.
"Мы давно планировали масштабно познакомить москвичей с работой скорой помощи, подчеркнуть сложность и необходимость службы. Специально для этого в одном из самых больших столичных парков мы открыли 12 локаций, где можно было узнать об особенностях работы врачей и фельдшеров, ближе познакомиться с историей создания и развития столичной службы скорой медицинской помощи", – рассказал главврач ГБУ "Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова" Николай Плавунов.
На центральной аллее парка открылась выставка современных и ретроавтомобилей скорой помощи. В лектории "Спасай" медики рассказывали о работе скорой помощи. В этом им помогали известные артисты. На площадках были установлены фотозоны и арт-объекты.
Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова существует уже 100 лет. Впервые бригада московской скорой помощи выехала на вызов 15 октября 1919 года. На данный момент это крупнейшая в Европе медорганизация. По всему городу работают 60 подстанций учреждения, а более тысячи бригад круглосуточно дежурят в столице.
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