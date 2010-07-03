В Москве открылась фотовыставка в честь 100-летия станции столичной скорой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах столицы открылась тематическая фотовыставка "100 лет спасаем жизни", посвященная скорому юбилею станции скорой помощи имени Пучкова, передает Агентство "Москва".

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения, на выставке посетители смогут узнать о людях, стоявших у истоков создания скорой помощи, а также о том, в каких условиях работали медики в 1920-1930 годах и каким был первый выезд экстренной бригады. Также в контексте фотовыставки представлены интересные факты о скорой помощи Москвы.

Всего на каждом бульваре размещено по 20 тематических стендов. Продлится фотовыставка до 30 октября, вход на нее – свободный.

Вместе с тем в парке "Сокольники" 21 сентября в рамках фестиваля "100 лет спасаем жизни" состоится выставка ретроавтомобилей скорой помощи. Посетителям покажут модели ГАЗ 22Б "Волга" и ГАЗ М20, а также, РАФ 977ИМ и РАФ 22031. Разместится выставка на центральной аллее парка. О каждом экспонате расскажут специалисты столичного Музея скорой медицинской помощи.