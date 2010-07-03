В метро появились карты "Тройка" к 100-летию московской скорой помощи

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
В московском метро появились проездные билеты, посвященные 100-летнему юбилею столичной скорой помощи. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Депздрава.
Как рассказали в ведомстве, 2 октября в продажу поступила лимитированная серия карт "Тройка" и билетов "Единый". На лицевой стороне "Тройки" представлен силуэт современной машины скорой помощи и надпись: "Первые кто рядом". На билетах "Единый" дизайнеры решили разместить стилизованный логотип станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, а также единый телефон скорой помощи – "103".
Тематический проездной "Единый" выпустили 400-тысячным тиражом, а карту "Тройка" – тиражом 10 тысяч экземпляров.
Как напомнил главврач станции скорой помощи имени Пучкова Николай Плавунов, за год врачи скорой совершает четыре миллиона выездов по вызовам москвичей. По его словам, "сувенирная продукция с нашей символикой может стать приятным подарком близким людям, о здоровье которых мы постоянно заботимся".
Уточняется, что тематические проездные "Единый" к 100-летию московской службы скорой можно купить в кассах метро или в автоматах. Карты "Тройка" с юбилейным дизайном будут продавать через новые автоматы на центральных станциях подземки.
В этом месяце станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова отмечает 100-летие своей работы. Бригада врачей московской скорой впервые выехала на вызов 15 октября 1919 года. Сейчас станция объединяет более 11 тысяч сотрудников и более тысячи бригад.
В августе в метро появилась карта "Тройка" к 50-летию Чебурашки. На ней изображен любимый мультперсонаж с апельсином в лапах. Дизайн был разработан совместно с киностудией "Союзмультфильм". Столичная подземка выпустила новую тематическую карту тиражом 10 тысяч экземляров.
Помимо карт, пассажиры метро могут купить альтернативные носители с функциями "Тройки": силиконовые и кожаные браслеты, кольца, брелоки. Они доступны в сувенирных магазинах подземки, а также на стойках "Живое общение", где есть витрины с сувенирной продукцией.
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