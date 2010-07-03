Посвященная собранию Щукина "Тройка" поступила в продажу

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Карты "Тройка", посвященные выставке "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ имени Пушкина, поступили в продажу.
"Дизайн лимитированной серии выполнен по мотивам картин "Голубые танцовщицы" Эдгара Дега и "Нападение ягуара на лошадь" Анри Руссо", – рассказали в пресс-службе музея.
Тираж карт составил 10 тысяч экземпляров. Купить их можно за 50 рублей на станциях в пределах Садового кольца.
На сайте музея также сказано, что специально к выставке была выпущена лимитированная серия карт лояльности "Друзья Пушкинского". Для дизайна использовали фрагменты тканей с фабрики купца Сергея Щукина.
Экспозицию "Щукин. Биография коллекции" можно будет увидеть до 15 сентября включительно. Сейчас на нее в среднем приходит около 4350 человек в день. Проект рассказывает историю формирования коллекции Сергея Щукина через его личность, биографию семьи и культурно-исторический контекст.
В экспозицию вошли знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров. В экспозиции соединились коллекции Пушкинского музея и Эрмитажа. Собрание Щукина было разделено в 1948 году между московским и ленинградским музеями.
Ранее Владимир Путин поручил Сергею Шойгу продумать совместно с министерством культуры РФ вопрос организации музея Щукина в особняке князей Трубецких в Москве, который когда-то принадлежал коллекционеру, а сейчас находится на балансе Минобороны.
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