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01:23

Пушкинский музей запустит бесплатные онлайн-курсы по истории искусства

город образование досуг общество

01:23

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина запустит бесплатную онлайн-академию. Она начнет работу 29 июля, говорится на сайте музея.

Отмечается, что просветительский проект "Академия Пушкинского" предоставляет возможность пройти обучение у лучших экспертов в области истории и теории искусства.

Главное здание ГМИИ будет закрыто на реконструкцию с 2023 по 2026 год. В этой связи видеолекции, записанные в соответствующих темам залах, в том числе позволят увидеть интерьеры музея и работы из его собрания.

Курсы предназначены для слушателей начального и базового уровней подготовки, а также для детей и их родителей. В пресс-службе музея добавили, что в дальнейшем планируется создание углубленных образовательных программ.

Директор ГМИИ Марина Лошак ранее сообщила, что музей может организовать в усадьбе Лопухиных (здание бывшего Музея Рерихов) выставку исламского искусства.

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город образование досуг общество

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