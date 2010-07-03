Пушкинский музей запустит бесплатные онлайн-курсы по истории искусства

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина запустит бесплатную онлайн-академию. Она начнет работу 29 июля, говорится на сайте музея.
Отмечается, что просветительский проект "Академия Пушкинского" предоставляет возможность пройти обучение у лучших экспертов в области истории и теории искусства.
Главное здание ГМИИ будет закрыто на реконструкцию с 2023 по 2026 год. В этой связи видеолекции, записанные в соответствующих темам залах, в том числе позволят увидеть интерьеры музея и работы из его собрания.
Курсы предназначены для слушателей начального и базового уровней подготовки, а также для детей и их родителей. В пресс-службе музея добавили, что в дальнейшем планируется создание углубленных образовательных программ.
Директор ГМИИ Марина Лошак ранее сообщила, что музей может организовать в усадьбе Лопухиных (здание бывшего Музея Рерихов) выставку исламского искусства.
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