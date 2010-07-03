Пушкинский музей можно будет посетить по карте "Тройка"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Вход в Пушкинский музей теперь можно оплатить картой "Тройка", деньги спишутся с билета "Кошелек". Об этом "Вечерней Москве" сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Также "Тройкой" можно будет оплатить услуги музея в кассах Главного здания, Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и Центра эстетического воспитания детей и юношества "Мусейон".

По словам первого заместителя начальника метро по стратегическому развитию Романа Латыпова, всего в перечень музеев, которые можно посетить по карте, входит 45 учреждений культуры.

Заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по цифровому развитию Владимир Определенов отметил, что для музея данный факт является "возможностью увеличения степени открытости музея для всех".

Ранее сообщалось, что транспортной картой "Тройка" теперь можно оплатить вход в Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и Музей международного нумизматического клуба.