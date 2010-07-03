Елену Малышеву госпитализировали

Фото: instagram.com/malysheva.live

Елена Малышева вызвала скорую помощь из-за скачка давления, сообщает "Вечерняя Москва".

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

На своей странице в Instagram Малышева опубликовала видеозапись, сделанную из машины скорой помощи.

В августе телеведущая рассказала, что три года назад ей удалили предраковый полип кишечника. По словам Малышевой, нарост был обнаружен у нее во время колоноскопии. Это обследование каждый здоровый человек должен пройти в 50 лет, добавила она.

Врач подчеркнула, что у онкологических заболеваний не бывает симптомов на начальной стадии, "если они появились, то значит, что процесс зашел очень далеко".