Справедливо ли обвиняют Малышеву в оскорблении детей "кретинами"

Вокруг очередного выпуска передачи "Жить здорово" Елены Малышевой разгорелся скандал. Телеведущую обвинили в оскорблении больных детей. С общественным порицанием Малышева сталкивается не впервые. Разбираемся, что так возмутило общественность и действительно ли она сказала что-то непозволительное.

Новый эфир, новый скандал

"Кретинизм. Откуда он берется?" – именно так называется скандальный выпуск "Жить здорово", появившийся в эфире 13 июня. Елена Малышева решила посвятить передачу заболеваниям, которые могут впоследствии вызвать у детей слабоумие.





Елена Малышева телеведущая Слово кретин медицинское, это диагноз, определяющий степень умственной отсталости. Когда ребенок рождается, мы не знаем, каким он вырастет. Но мы точно хотим, чтобы он был умным… Тем не менее вопрос мы поставили именно так: откуда берутся дети-кретины, дети с умственной отсталостью?

Телеведущая рассказала о заболевании гипотиреозе, при котором щитовидная железа не получает необходимые гормоны. По ее словам, если болезнь с рождения не лечить, то у ребенка может развиться слабоумие. Малышева подчеркнула, что в современной России у всех новорожденных в обязательном порядке и бесплатно берут анализ, чтобы выяснить, нет ли у них заболеваний, которые могут повлечь за собой нарушения в развитии мозга. Если есть негативный результат, то ребенка ставят на учет и немедленно начинают лечение, тоже бесплатное.

"Назначается гормон щитовидной железы в таблетке. И ребенок растет и развивается нормально", – отметила телеведущая. Она также рассказала о ряде других заболеваний, из-за которых дети могут стать кретинами. Но и эти болезни лечатся, заверила Малышева. Она также убеждена, что "вменяемые мамы" ни в коем случае не должны отказываться от лекарств для своих детей.

Однако передача вызвала шквал негодования у телезрителей. В частности, на высказывания о "детях-кретинах" ведущей обратили внимание в ассоциации "Аутизм-регионы", хотя во время эфира Малышева ни слова не сказала об аутистах. Члены организации выступили "против использования дискриминирующих терминов, которые обозначают человека с интеллектуальной недостаточностью". Они направили Первому каналу письмо с требованием "снять сюжет с официальных сайтов канала и программы "Жить здорово" как содержащий ложные и дискриминирующие сведения". Члены ассоциации также потребовали извинений от "авторов и редакторов" программы.

Организацию "Аутизм-регионы" поддержала и главный детский психиатр Москвы Анна Портнова, которая написала на своей странице в Facebook, что "термины "кретин" и "идиот" не являются медицинскими". По ее мнению, редакция программы допустила серьезный "промах, обидев детей с ментальными нарушениями и их родителей".

Сама Малышева посоветовала критикам и журналистам сначала "посмотреть программу", а потом уже звонить ей и задавать вопросы.

Высказывание Малышевой вызвало резкую критику со стороны родителей

Игра в слова?

Однако не все отреагировали на высказывания Малышевой столь негативно. Так, в разговоре с Москвой 24 за телеведущую заступилась профессор, доктор медицинских наук, эндокринолог Анна Гончарова. Она подтвердила, что "в некоторых случаях кретинизм может быть следствием врожденного гипотиреоза".





Анна Гончарова эндокринолог Кретинизм – это серьезное психическое заболевание, которое сопровождается отставанием в умственном развитии и нарушением социальной адаптации… Естественно, этот термин пришел из медицины… Точно так же, как мы говорим на человека: "Ой, истерик". Но мы понимаем, что истерия – это заболевание.

По ее словам, порой медицинские термины становятся нарицательными в обычной жизни. Люди стали использовать в качестве ругательств такие слова, как "кретин", "имбецил". "А ведь это такие же официальные термины, как шизофрения, аутизм, многие другие серьезные психиатрические заболевания", – пояснила доктор медицинских наук.

В свою очередь, психиатр Александр Федорович рассказал Москве 24, что корректнее не называть больных кретинами, а использовать термин "кретинизм". По его мнению, неправильно, когда специалисты используют в разговоре "бытовую лексику".

При этом Федорович не считает полезной излишнюю придирчивость к формулировкам при обсуждении различных тем. "По большей части это словоблудие. Оно разрушает понятийное поле. Нам это навязывают извне. Все направлено на разрушение гендерной, культурной, государственной и национальной границ. Но это, я считаю, неверно", – заключил психиатр.

Яркие кадры

Передача "Жить здорово" Елены Малышевой не раз привлекала к себе особое внимание зрителей. То в кадре появляется "танцующая матка", то мужчины в костюме, символизирующем часть полового органа, то телеведущая отрезает гостье программы ворот, чтобы показать, как делается обрезание.

Не менее скандальны и названия выпусков: "Какаем по-королевски", "Чем опасна жизнь без секса", "10 заповедей для женского сердца. Оргазм", "Как сходить в туалет незаметно", "Совет за минуту: полезно ли писать левой рукой". Однажды телеведущая подняла тему испускания газов во время оргазма. А недавно она заявила, что остеопатия – несуществующая специальность, чем навлекла на себя гнев остеопатов со всей страны.

Сама Елена Малышева – врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук и профессор. Женщина родилась в семье докторов. А ее брат Алексей Шабунин – известный в России хирург.